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Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye konusunda Türkiye ve İran ile iş birliğini geliştireceğiz

Lavrov, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini yineledi

27 Aralık 2016 21:31

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Türkiye ve İran ile iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Rus İnterfax ajansına konuşan Lavrov, Halep'teki tahliyelerin Türkiye ve İran yapılan iş birliği neticesinde başarılı olduğunu belirterek, "Suriye konusunda Türkiye, İran ve diğer bölge ülkeleriyle iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Lavrov, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini yineleyerek, ileride devlet yapısının nasıl olacağı gibi konulara ulusal diyalog çerçevesinde Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini belirtti.

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