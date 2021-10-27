Rusya Dışişleri Bakanı: Sığınmacı kılığında teröristler, Afganistan'dan komşu ülkelere geçmeye çalışıyor

T24 Dış Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afgan sığınmacı kılığına giren terörist ve suçluların Afganistan'ın komşu ülkelerine kaçmaya çalıştığını iddia etti.

Lavrov, komşu ülkelerin "yok edici güçler tarafından hedef alındığını" söyledi.

Afganistan'la sınır paylaşan ülkelerin temsilcileri ile bir araya gelen Lavrov, "Uyuşturucu üretimi, kaçakçılık ve uluslararası terör örgütlerinin varlığı göz önünde bulundurulunca Afganistan'a yönelik normal bir dış politika şekillendirmek zor. Özellikle de komşularının" dedi

Lavrov, aynı zamanda Afganistan'ın ABD ve NATO müttefiklerinin ülkede askeri varlık bulundurmasını engellemesi gerektiğini ifade etti.

Rus Bakan, Afganistan'da NATO'nun "devlet inşa etme" girişimlerinin başarısız olduğunu ve şimdi "ülkenin sıfırdan başlaması gerektiğini" söyledi.