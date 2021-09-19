Rusya Dışişleri Bakanı, seçim kampanyası yapması gereken tarihte Bodrum'da sıcak denizlere inmiş!

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Rusya'da muhalefet, parlamento seçimlerinin son gününde kritik bir çıkış yaparak Putin'in Birleşik Rusya'sını sallamaya çalışırken, Kremlin'in aslarından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hakkında şaşırtıcı gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Rusya'da muhalefet hareketinin en tanınan siması Aleksey Navalni ceza kampında bulunsa da, ekibi eski blogger yeni muhalif liderin yozlaşma dosyaları yayınlama geleneğini sürdürüyor.

Navalni'nin ekibi, Lavrov'un seçime giden süreçte partinin en önemli isimlerinden biri olmasına rağmen, dev bir yatla Bodrum'da turladığını tespit etti.

Navalni'nin ekibi, Rus siyasetçi Leonid Slutskiy'nin Bodrum'dan 260 milyon ruble değerinde bir villa aldığını, bu villaya da üzerinde alışılmışın dışında bir motif bulunan 'Saluzi' yatının yanaştığını ifade etti. Yatın içinde Lavrov'un olduğu ilk olarak Türk blogger Yörük Işık tarafından öne sürüldü. Navalni'nin ekibi, iddiayı doğrulayan kanıtlar sundu.

Öte yandan, Lavrov'un tatilde olduğu iddia edilen süreçte birkaç tane tebrik konuşması yaptığı videonun yayınlandığı görüldü. Navalni'nin ekibi videoların meta datasını inceleyerek, görüntülerin 22 Temmuz'da, Lavrov'un yurt dışına çıktığı tarihten önce kaydedildiğini tespit etti. Sunucular, Putin ve çevresindekilerin tatile çıktığı zamanlar çalışıyor gibi gözükmek için bu taktiğe sık sık başvurduğunu ifade etti. Lavrov'un Temmuz'un son ve Eylül'ün ilk haftasın civarında seyahat ettiğine inanılıyor.

Öte yandan, Navalni'nin ekibi ayn süre içinde Lavrov'un üvey kızı Polina Pavlova'nın sosyal medya üzerinden Kaplankaya ve Türkbükü'nde çekilmiş videolar paylaştı. Polina'nın videolardan birinde Lavrov'un içinde bulunduğu iddia edilen yata el salladığı da görülüyor.

Videoda gösterilen belgelerde, Lavrov'un sevgilisi olduğu iddia ediken Svetlana Polyakova'nın da 26 Temmuz tarihinde uçakla Muğla Milas Havalimanı'na uçtuğu görülüyor.