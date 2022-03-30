Rusya Dışişleri Bakanı, Putin'in Ukrayna'ya saldırma emrinden bu yana ilk kez Çin'e gitti

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna'ya saldırmasından bu yana ilk kez Moskova'nın en önemli müttefiklerinden Çin'e gitti.

Rusya'nın Pekin Büyükelçiliği, Lavrov'un Çin başkentine vardığını doğrulayan bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Rus delegelerin devlet uçağından indiği ve onları koruyucu kıyafetli sağlık yetkililerinin karşıladığı görülüyor.

Lavrov, ülkede Afganistan'a nasıl yardım sağlanabileceği ile ilgili toplantılara katılacak. Çin'in ev sahipliğinde yapılacak toplantılara ABD'nin ve Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

Lavrov'un Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ikili görüşme yapıp yapmayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Pekin, Ukrayna'daki savaşın durması için çağrı yaparken Rusya'yı saldırılar nedeniyle direkt olarak kınamaktan kaçındı ve Moskova'ya yaptırım uygulamadı.