Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Kuzey Kore'ye gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın Kuzey Kore’ye gerçekleştireceği resmi ziyaret sırasında Kore Yarımadası’nın etrafındaki durumun ve uluslararası sorunların görüşüleceği açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 31 Mayıs’ta Kuzey Kore’ye resmi ziyarette bulunacak” ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "İki ülkenin Dışişleri Bakanları arasında görüşme planlandı, görüşmede ikili gündemin güncel konularının ele alınması, ayrıca Kore Yarımadası’nın etrafındaki durum ve kilit öneme sahip diğer uluslararası ve bölgesel sorunlar konusunda görüş paylaşımının yapılması bekleniyor" dendi.