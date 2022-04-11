Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yla müzakereler devam edecek fakat bu süreçte operasyonları durdurmayı düşünmüyoruz

Rusya Dışişleri bakanı Sergey Lavrov Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakereler hakkında açıklamalar yaptı. Lavrov, görüşmelerin devam edeceğin ancak bu süreçte Rusya’nın operasyonlarına ara vermeyi düşünmediğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta 50’nci güne yaklaşılırken barış umudu da sürüyor. Savaşın iki tarafı Müzakere masalarında bir araya geliyor ancak bu süreçte çatışmalar da yaşanmaya devam ediyor.

Rusya tarafından ise müzakereler ve savaşın gidişatıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, müzakerelerin durması için bir sebep görmediklerini ve görüşmelere devam edeceklerini açıkladı. Ancak Lavrov bu süreç boyunca operasyonların sürdürüleceğini ve ara vermelerinin söz konusu olmadığını da ekledi.

Taraflar insani koridorlar nedeniyle birbirilerini suçluyor

Müzakere süreci başladığından beri görüşmeler esnasında büyük saldırılar gerçekleştirilememesi ilkesi yazılı olmasa da uygulanan bir kural gibiydi. Görüşmeler devam ederken aynı zamanda sivillerin çatışma bölgelerinden uzaklaştırılması için insani koridorlar da açılıyor.

Öte yandan savaşın iki tarafı da birbirlerini bu koridorların kullanımı konusunda suçluyor. Ukrayna tarafı Rusya’nın tahliyelere izin vermeyecek şekilde çatışmalara devam ettiğini söylerken Rusya da Ukrayna’nın sivil tahliyelerine izin vermediğini ve sivil kayıpların bu yüzden önlenemediğini iddia ediyor.