Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yı işgal etmiyoruz; biz Ukrayna'da yaşayan herkesin haklarını kullanmasını istiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz Ukrayna'yı işgal etmiyoruz. Biz Ukrayna'da yaşayan herkesin haklarını kullanmasını istiyoruz. Herhangi bir baskı olmaksızın yaşamalarını istiyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın Donbass bölgesinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya’nın tanıdığı sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vladislav Deynego ve Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Peresada ile Moskova’daki dışişleri konutunda görüşme yaptı. Ayrılıkçıların temsilcileriyle görüşen Lavrov daha sonra basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, şöyle konuştu:

“Biz Ukrayna'yı işgal etmiyoruz. Biz Ukrayna'da yaşayan herkesin haklarını kullanmasını istiyoruz. Herhangi bir baskı olmaksızın yaşamalarını istiyoruz. Ukrayna halkı yeterince acı çekti. Kimse Amerikan ordusunun orada olmasını istemiyor. Biz her zaman diplomatik çözümleri savunduk ve bizim görevimiz diplomatik çabaları sürdürmekti. Minsk'te nelerin yapılması gerektiği söylenmişti ve bu kararları değiştirmek istediler. Toprak bütünlüğünün sağlanması gerekiyordu. Bu bölgelerin Rusya ile ekonomik bağları var. Bunlar önemli konular. Ateşkes olması lazım. Ekonomik engellerin kaldırılması lazım ve aynı zamanda seçimler de Ukrayna'da doğru koşullarda olması gerekliydi ki bu taleplerimiz reddedildi. Batı bizi dinlemedi”

“Müzakereye hazırız”

Batılı ülkelerin anlaşmaları bozduğunu fakat Rusya’nın suçlandığını ifade eden Lavrov, “Batı anlaşmaları bozdu. Biz müzakerelerin yapılmasını istedik. Aynı zamanda bir de Rusya suçlandı. Batılı mevkidaşlarımız aslında ne yaptıklarını biliyorlar. Ukrayna'ya gönderilen Rusya sözcüsü müzakereleri sürdürüyordu. Rus okulları, kiliseleri, gelenekleri yok edilmeye çalışıldı. Ukrayna ordusu ateşkes yaptığında silahlar bırakıldığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten bu fırsatı olacak, kendi geleceklerini kendilerini belirleme hakları olacak” ifadelerini kullandı.

“Ukrayna halkını kimse aşağılayamaz”

Bir gazetecinin Rusya’nın Ukrayna’da, Rusya yanlısı bir hükümet mi istediği yönündeki soruyu yanıtlayan Lavrov, “Ben size açıklayayım istersiniz, pek çok kez sanırım duymuşsunuzdur, Başkan Putin, Rusya'nın konumunu çok net açıkladı. Kimse Ukrayna halkını aşağılayamaz. Biz, soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Ukrayna'da Kiev rejimi Batı kontrolü altındadır. Kültürü daha ileri taşıdıklarını öne sürüyorlar. Lütfen Putin'in açıklamalarını okuyun. Sivillere zarar gelmeyecek dedik. Ukraynalılara zarar vermeyeceğimizi açıkladık. Halka karşı ateş açmayacağız dedik. Ben de sormak istiyorum, bu konuya daha önce değindim, neden batı medyasından olanlar gerçeği olduğu gibi yansıtmıyor? Ukrayna'nın batı kontrolünde olan bölgelerinde neler olduğunu neden göstermiyorsunuz. Donbass'ı ziyaret ettiniz mi? Okulların durumunu, çocukların nasıl hayatını kaybettiğini gördünüz mü? TV'lerinizde hiç yansıttınız mı? Teşekkür ediyorum" dedi.

“Yugoslavya’ya bakın”

Başka bir gazetecinin , “Ukrayna’ya saldırmışken bu ülkenin batıdansa doğuya gitmesini nasıl bekleyebilirsiniz?” sorusuna cevap veren Lavrov, şöyle konuştu:

“Örneğin Yugoslavya’ya yapılan müdahaleler demokrasi için değildi. Irak’a, Libya’nın tahribatına bakın binlerce kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Sorunuzun cevabı Ukrayna’nın şuraya veya buraya gitmesi meselesi diye cevap veremeyiz” dedi. Putin’in 2008 yılında Bükreş’te katıldığı zirveyi hatırlatan Lavrov, “2008 yılında başkan Putin, Bükreş’teki zirvede bununla ilgili uyarılarını yaptı. NATO o zamanlar Ukrayna’nın ve Gürcistan’ın NATO üyesi olacağıyla övünüyordu. Fransa veya başka bir ülke bunun yerine başka şeyler ortaya koydu. Hatta Almanya tarafından bir yol haritası verileceği söylenmişti. Bir düşünün bakalım neden bu denli bağımsız bir ülke oluşturacaksınız. O zamanda bu zamana Ukrayna devletinin ne kadar hassas ne kadar kırılgan vaziyetini de düşünün. ABD ve basını iyi takip edin. Bu bölgelere ABD’nin silah göndermeyeceğini ve askeri olarak donatmayacaklarını söylerler. 2008’deki kararlardan sonra tarihteki en büyük hatalar yapıldı” (İHA)