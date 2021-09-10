Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Taliban iktidarı gasp etme niyetinde değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban’ın iktidarı gasp etme niyetlerinin olmadığını açıkladığını belirtti.

Lavrov, “Bütün Rusya-2021” çağdaş gazetecilik forumunda, “Taliban’ın iktidarı gasp etme niyetleri olmadığı, hükümeti kapsayıcı yapmak istedikleri yönündeki açıklamalarını duyduk ve şiddetle destekliyoruz. Başta IŞİD, El-Kaide birlikleri olmak üzere henüz Afganistan topraklarında kalan teröristlerle mücadele edeceklerini duyduk. Bu niyet henüz hiçbir şekilde reddedilmedi” diye konuştu.

Lavrov, “Politik süreç içinde Peştunları yanı sıra, Özbekleri, Hazaraları ve Tacikleri de birleştirmeden mevcut durumu çözüme kavuşturmak mümkün değil. Buna en başından beri destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Taliban iktidarını tanımamız, vaatlerinin yerine getirilmesine bağlı"

Sputnik'te yer alan habere göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ayrıca Afganistan’da Taliban iktidarını tanıma meselesine değindi.

Lavrov, “Taliban'ın, açıkladığı hedefleri ve iktidar ilkelerini nasıl yerine getireceğine bağlı olarak bu tanıma meselesi belirli bir anlamda değerlendirilebilecek” dedi.

“Şimdi tüm ülkeler, Taliban’la ilişkilere sahip olmaları gerektiğini söylüyor. Buna, bizden farklı olarak alelacele büyükelçiliklerini bu ülkeden tahliye edenler de dahil” diyen Dışişleri Bakanı, “Taliban’la konuşmak kaçınılmaz. Artık tüm ülkeler bunu yapmak zorunda kalıyor” diye ekledi.

Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği’nin faaliyetine devam ettiğini kaydeden Lavrov, “Personelini optimize ettik. Çalışanlarımızın aileleri, kadınlar ve çocuklar, tahliye edildi. Ama yerine kalan ekibimiz çok yararlı bilgiler iletiliyor. Bu bilgiyi, yabancı partnerlerle görüşmelerde kullanıyoruz” ifadesini kullandı.