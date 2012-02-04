-Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Suriye'ye gidecek MÜNİH (A.A) - 04.02.2012 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esat ile görüşmek üzere Şam'a gideceğini açıkladı. Lavrov, 48. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, Salı günü Esad ile görüşmek amacıyla Şam'a gideceğini söyledi. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in talimatıyla Rus Gizli Servisinin (SWR) Başkanı Mihail Fradkov'un da kendisine eşlik edeceğini kaydetti.