T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Suriye'ye gidecek MÜNİH (A.A)

04 Şubat 2012 18:08

-Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Suriye'ye gidecek MÜNİH (A.A) - 04.02.2012 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esat ile görüşmek üzere Şam'a gideceğini açıkladı. Lavrov, 48. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, Salı günü Esad ile görüşmek amacıyla Şam'a gideceğini söyledi. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in talimatıyla Rus Gizli Servisinin (SWR) Başkanı Mihail Fradkov'un da kendisine eşlik edeceğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24