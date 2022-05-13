Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Kiev'in AB üyeliğinin zararsız olacağına dair ciddi şüphelerim var

Ukrayna yönetiminin kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda nükleer silahtan vazgeçmelerinin bir hata olduğunu söylediklerini anımsatan Lavrov, fakat buna Kiev'in Moskova'yla görüşmelerde NATO dışından ve diğer askeri siyasi bloklar dışından güvenlik garantileri alınması halinde blok dışı ve tarafsız bir statü almaya hazır olduğunu belirttiğine dikkat çekti.

"Rusya'nın artık dağılmış bir ülke olduğunu ve artık onlara güvenmeleri gerektiğini söylüyorlar"

Rusya Dışişleri Bakanı, Batılı ülkelerin BDT, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) kapsamındaki müttefiklik ilişkilerine zarar vermeye çalıştığını ifade etti.



Lavrov, Batı'nın bu yolla Orta Asya'daki nüfuzunu artırma amacı güttüğünün altını çizdi.

Lavrov, ABD'li yetkililerin Orta Asya ülkeleriyle çeşitli düzeylerde yapılan toplantılarda muhataplarını Rusya ve Çin'le ilişkileri sürdürmeye cüret etmemeleri konusunda uyardığını da vurguladı.



Rus bakan, "Rusya'nın artık dağılmış bir ülke olduğunu ve artık onlara güvenmeleri gerektiğini söylüyorlar. Çin için de aynı şeyleri söylüyorlar. Çin'in Batı'nın yaptırımlarını yıkamayacağını öne sürüyorlar. Son derece ender bir özgüvenli, küstah, terbiyesiz bir tutum" diye ekledi.