Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Kiev'in AB üyeliğinin zararsız olacağına dair ciddi şüphelerim var

Sputnik'in haberine göre Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'deki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Ukrayna, AB üyesi olma arzusunu her zaman vurgulamaya çalışıyor. (Ukrayna Dışişleri Bakanı) Dmitriy Kuleba, burada AB'nin hemen bugün 'evet' veya 'hayır' cevabı vermesi gerektiğini söyledi. En önemlisi, bunun Kiev ile AB arasındaki bir sorun olması. Fakat Kiev'in bu isteğinin zararsız olacağıyla ilgili ciddi şüpheler var. AB'nin yapıcı ve ekonomik bir platformdan saldırgan bir askeri aktöre dönüşmesi dikkate alındığında, bu bir gerçek" dedi.
"AB, NATO'nun izinden gitmeye çalışıyor"
AB'nin NATO'nun izinden ilerlemeye çalıştığını kaydeden Lavrov, böylece AB'nin NATO'yla birleşme istediğini birleşme ve filen onun uzantısı olarak işlev görme istediğini doğruladığını vurguladı.
Ukrayna yönetiminin kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda nükleer silahtan vazgeçmelerinin bir hata olduğunu söylediklerini anımsatan Lavrov, fakat buna Kiev'in Moskova'yla görüşmelerde NATO dışından ve diğer askeri siyasi bloklar dışından güvenlik garantileri alınması halinde blok dışı ve tarafsız bir statü almaya hazır olduğunu belirttiğine dikkat çekti.
"Rusya'nın artık dağılmış bir ülke olduğunu ve artık onlara güvenmeleri gerektiğini söylüyorlar"
Rusya Dışişleri Bakanı, Batılı ülkelerin BDT, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) kapsamındaki müttefiklik ilişkilerine zarar vermeye çalıştığını ifade etti.
Lavrov, Batı'nın bu yolla Orta Asya'daki nüfuzunu artırma amacı güttüğünün altını çizdi.
Lavrov, Batı'nın bu yolla Orta Asya'daki nüfuzunu artırma amacı güttüğünün altını çizdi.
Lavrov, ABD'li yetkililerin Orta Asya ülkeleriyle çeşitli düzeylerde yapılan toplantılarda muhataplarını Rusya ve Çin'le ilişkileri sürdürmeye cüret etmemeleri konusunda uyardığını da vurguladı.
Rus bakan, "Rusya'nın artık dağılmış bir ülke olduğunu ve artık onlara güvenmeleri gerektiğini söylüyorlar. Çin için de aynı şeyleri söylüyorlar. Çin'in Batı'nın yaptırımlarını yıkamayacağını öne sürüyorlar. Son derece ender bir özgüvenli, küstah, terbiyesiz bir tutum" diye ekledi.
Rus bakan, "Rusya'nın artık dağılmış bir ülke olduğunu ve artık onlara güvenmeleri gerektiğini söylüyorlar. Çin için de aynı şeyleri söylüyorlar. Çin'in Batı'nın yaptırımlarını yıkamayacağını öne sürüyorlar. Son derece ender bir özgüvenli, küstah, terbiyesiz bir tutum" diye ekledi.