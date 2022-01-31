Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Blinken yarın telefonda görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştireceği bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lavrov ile Blinken arasında 1 Şubat’ta telefon görüşmesi yapılacağını duyurdu.
Zaharova, iki bakan arasında "şimdilik" yüz yüze görüşmenin planlanmadığını kaydetti.
Lavrov ve Blinken, Ukrayna konusunda yaşanan gerginlik nedeniyle son olarak 21 Ocak’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelmişlerdi.
Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması konusundaki taleplerinin geçen hafta ABD ve NATO tarafından yazılı olarak reddedildiğini açıklamıştı. ABD Kongresi, Rusya'ya yönelik yaptırım paketi üzerinde anlaşmak üzere olduklarını belirtti.
Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.
Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.
Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.