Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Gerçekten bir 3. Dünya Savaşı tehlikesi var

T24 Dış Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin devam edeceğini söylerken mevcut olarak "gerçek" bir 3. Dünya Savaşı tehlikesi olduğunu da ifade etti.

Rus haber ajanslarına konuşan Lavrov, Kiev'in barış görüşmelerini yaklaşımını eleştirerek, "İyi niyetin sınırları vardır. Karşılıklı değilse, müzakere sürecine yardım etmez" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin oyunculuk kariyerine göndermede bulunan Lavrov, Ukrayna liderini "müzakere ediyormuş gibi yapmakla" suçladı ve "O iyi bir aktör" dedi.

Lavrov, eleştirilerine rağmen müzakere sürecini sürdüreceklerini belirtti.

Dünyadaki mevcut gerilimle yeni bir Dünya Savaşı olasılığının yadsınamayacağını söyleyen Rus bakan, "Tehlike çok gerçek, yok sayamayız" dedi.