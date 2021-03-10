Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan nükleer anlaşmaya dönülmesi durumunda plan geliştirme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran’ın nükleer programı ile ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) tam olarak canlandırmak için aşırı yüklenmemenin önemli olduğunu belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lavrov, “(ABD Başkanı) Joe Biden yönetiminin KOEP’e geri dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz, gerçi söz konusu karar, anladığım kadarıyla ABD’nin kendi içinde bunun nasıl yapılacağına dair bir düşünce süreci olduğu için henüz uygulanmış değil” dedi.

Lavrov şu açıklamayı yaptı:

“Biz şu anda KOEP’i, çok önemli düşünceler ve endişelerle olsa da, tam anlamıyla canlandırmak için aşırı yüklenmemek gerektiğine inanıyoruz. Bu ivedi görevi çözmek için, İranlıların ve ABD'nin aşamalar halinde atması gereken eşzamanlı adımlar planını geliştirmenin gayet mümkün olduğu düşüncesindeyiz.”