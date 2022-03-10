Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Antalya zirvesi sonrası açıklama: Putin, Zelenski ile görüşmekten kaçınmıyor

T24 Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Antalya'da yaptığı kritik görüşme sonrası açıklama yaptı.

Lavrov, Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile 'görüşmekten kaçınmadığını' ve gerekli olduğunda bunun gerçekleşeyeceğini söyledi.

Lavrov, ateşkes kararı alınmadığını, bunun 'zaten bugünün gündemi olmadığını' belirterek, "Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik" dedi.

Lavrov, Avrupa ülkelerini Ukrayna'ya silah göndermekle suçlarken, "Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır" diye konuştu.

Lavrov, "Biz Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. NATO’nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna’nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkmıyoruz" ifadesini kullandı.

Lavrov, Batı'nın uyguladığı yaptırımlara ilişkin olarak da, "Bu sorunu çözeceğiz, öyle çözümleyeceğiz ki bir daha asla Batılı ortaklarımıza bağımlı olmayacağız. Burada şirketler de siyasi saldırının kurbanı oldular. Biz öyle bir tedbir alacağız ki, benzer duruma bir daha düşmeyeceğiz. Hiç kimse, ileride ekonomimize karşı adım atamaz hale gelecek" açıklamasını yaptı.

"Biz Ukrayna'yı işgal etmedik" diyen Lavrov, 'başka yeri de işgal etme niyetlerinin olmadığını' dile getirdi.

Lavrov'un açıklamasından satır başları şöyle:

"Bugünkü Ukrayna krizinin temelinde yatan sorunların çözümüne yönelik her girişimi destekleriz. Bu temaslar sonucunda bir katma değer elde etmek gerekir. Özellikle Ukraynalı meslektaşlarımız tarafından -ki bunu sürekli yapıyorlar- herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış bir yere sapması için kullanılmamasını istiyoruz. Bugünkü görüşmemiz sonucunda şu anlaşıldı, aslında müzakerenin yerini alacak hiçbir şey yoktur.

Biz genel olarak Türk arkadaşlarımızın inisiyatifi ile özellikle insani konuları ele aldık ve askeri birliklerimizin sivillerin zarar görmemesi için ne tür tedbir aldıklarını açıklamaya çalıştık. Siviller aslında gönüllü taburlar tarafından kullanılıyor, aynı zamanda bölgesel savunma güçleri denen gruplar tarafından kalkan olarak kullanılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı günde birkaç kez bu konuda bildiriler sunuyor. Biz aynı zamanda Rusya tarafının günlük olarak insani koridor açılması önerisini tekrarladık, bu önerimiz hala geçerli. Ve güzergahlar aslında durumu kontrol edenler tarafından belirleniyor. Sivillerin çıkabilmesi amaçlanıyor.

Meslektaşlarımıza şunu hatırlatmak istedik, Belarus'ta yapılan son müzakerelerde, Rus tarafı kendi mülazalarını ayrıntılı bir şekilde sundu. Ukrayna tarafı da Kiev'de yapılan temaslar sonucunda en kısa sürede cevap vereceğini belirtti. Belarus'ta yapılan müzakerelerin sonuç vermesini istiyoruz. Ukrayna krizinin topluca bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Bütün tarafların çıkarlarının ele alınarak Avrupa ülkelerinin görüşlerinin de dikkate alınarak çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Konuşulanlar kâğıt üstünde kalmasın, çözüm olsun istiyoruz.

Ukrayna'ya yurt dışından silah tedariği konusunu tehlikeli bir eylem olarak görüyoruz. AB bütün ilkelerini değerlerini ihlal ediyor ve bu şekilde ölümcül silahların Ukrayna'ya girmesini teşvik ediyorlar. Binlerce roketatar ülkeye sokuluyor. Teröristler bunları sivil havacılık için tehdit oluşturmak üzere kullanıyor. Siz burada ortaya çıkan politikayı nasıl engelleyeceksiniz? Rusya'ya yönelik tehdidi nasıl durduracaksınız?

Diğer ülkelere saldırmayacağız. Ukrayna'ya da saldırmadık. Biz Ukrayna'yı işgal etmedik, başka yeri de işgal etme niyetimiz yok. Uzun yıllar ikaz ettik, teklif sunduk Putin bu konuda çok ayrıntılı şekilde görüşlerini bildirdi.

Ukrayna'ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaklar.

(Doğum evi saldırısı) Rus silahlı güçlerinin işlediği canavarlıklar konusunda bir sürü iddialarla karşılaşıyoruz. BMGK toplantısında bu doğum evinin aslında Azov Taburu tarafından çoktandır ele geçirildiği konusunda iddialar öne sürüldü. Kendileri buradan her türlü personeli, doktur hemşerileri kovdukları söylendi. Bu verileri 3 gün önce güvenlik konseyinde sunuldu. Kamuoyunun ne tür manipülasyonlara konu olduğunu kendiniz açıklayın.

Ukrayna'nın bir Rus aleyhtarı devletine çevrilmesi konusunda kimler ne diyor acaba? Ukraynalılardan Batı yanlısı mı yoksa Rusya yanlısı mı olup olmadığı konusunda seçimlerde istenmesi insani miydi? Bu tür manipülasyonları Batı yanlısı adaylardan duyuyoruz görüyoruz.

Bizim güvenliğimizi ilgilendiren konuları nasıl NATO karar verebilir? Aslında biz Ukrayna'daki faaliyetlerimizi haklı çıkarmaya çalışmıyoruz biz amaçlarımızı çok açık belirttik. Ukrayna'nın silahlandırılmasını istemiyoruz, hiçbir şekilde Ukrayna'da yeni Nazi nitelikli bir hükümet kurulmasını arzu etmiyoruz. Buna yeni Nazi hükümeti, bir takım faşist taburlar oluşturularak devlet başkanı tarafından şeref kıtası olarak selamlanıyor. Bunu istemiyoruz evet. Biz Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. Putin de birçok kez beyan etti, aslında biz NATO’nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna’nın güvenliğinin sağlamasına karşı çıkmıyoruz. Hem Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'nın da güvenliğini istiyoruz ama Rusya'nın da güvenliğinin sağlanmasını gözetiyoruz. Bu konuda gerçekçi düşünen insanlar da var.

Bizim halkımız birtakım güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. Tarihimiz boyunca birçok defa zor dönem geçirdik biz. Bu krizden sağlıklı şekilde çıkmayı umuyoruz, herkesin de bilinçli şekilde bu krizden çıkmasını diliyoruz. Batı'nın iyi bir ortak olacağında şüphe etmedik, Batılı ülkeler bir takım değerlerden söz ederken samimi olduklarını biliyoruz ama öte yandan hiçbir şekilde özel mülkiyetin ve güvenlik çıkarlarının ayaklar altına alınmasını istemiyoruz. Burada Batı Avrupa ülkelerinin çıkarlarının da ayaklar altına alındığını görüyoruz. Biz elimizden geleni yaparak Batı ülkelerine bağımlı olmamayı çabalıyoruz.

Putin temaslardan hiç kaçınmadı. Biz temasların laf olsun diye yapılmamasını istiyoruz. Somut mutabakatlara ulaşılsın istiyoruz. Alınan kararlar uygulanmayacaksa neden zirve görüşmesi yapılsın? Görüşmeler bir çözüm için yapılır. Putin, Zelenski ile görüşmekten kaçınmıyor. Bunun gereği olduğunda yapılacaktır. Bunun hazırlık çalışması yapılmalıdır Belarus görüşmeleri kapsamında bir mutabakata varılmalıdır. Burada Ukrayna'dan somut cevap bekliyoruz.

Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz.

Batı’nın Ukrayna’dan istediği tek şey sürekli bu ülkenin Rusya’ya karşı çalışmasıydı.

Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz. Bir Nazi hükümeti yönetiminde tehdit oluşturmasını istemiyoruz.

Ukrayna için güvenlik garantilerini görüşmeye hazırız.

Sayın Kuleba ateşkes mutabakatına varmadık demiş, zaten böyle bir hedefimiz yoktu. Burada önerilen, Ukrayna tarafının malumudur. Biz daha önceden konuları bildirdik. Ateşkes ilan edelim, insani koridor kuralım deniyor, bütün bunları da gazetecilere 'bizim iyi niyetimiz sonuçlanmadı' demek için söyleniyor. Ukrayna bunu hedefliyor.

(Yaptırımlar) Bu sorunu çözeceğiz, öyle çözümleyeceğiz ki bir daha asla Batılı ortaklarımıza bağımlı olmayacağız. Burada şirketler de siyasi saldırının kurbanı oldular. Biz öyle bir tedbir alacağız ki, benzer duruma bir daha düşmeyeceğiz. Hiç kimse, ileride ekonomimize karşı adım atamaz hale gelecek.

(Petrol ve gaz konusu) Biz bütün bunları Batılı meslektaşlarımızın vicdanına bırakıyoruz. Petrol ve gazı asla silah olarak kullanmadık. Biz illaki bizim petrolümüzü ve gazımızı alın demeyeceğiz, ikamesi varsa buyursun kullansınlar.

(Nükleer savaş çıkar mı?) Buna inanmıyorum. Nükleer konulu tartışmalar, Batılı temsilciler tarafından atıldı.

3. kezdir anlatıyorum dinlemiyorsunuz. Bu doğumevinde kadın yoktu, personel yoktu. Burası Azov Taburu tarafından ele geçirilmişti.