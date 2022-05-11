Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Avrupa’da savaş istemiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Umman’ın başkenti Maskat’ta düzenlediği basın toplantısında bir soruya, “Avrupa’da savaş çıkması ihtimali konusunda endişeliyseniz, bunun asla bizim istediğimiz bir şey olmadığını bilmelisiniz” yanıtını verdi.

Bununla beraber, ‘sürekli olarak Rusya’nın yenilgiye uğratılması gerektiğinden bahsedenin Batı ülkeleri olduğunu’ kaydeden Lavrov, “(Kimin savaş istediğine ilişkin) kendi çıkarımınızı kendiniz yapın” ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haber ine göre Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatta koyduğu hedeflerin son derece açık olduğunun altını çizen Lavrov, Kiev rejimi tarafından yok edilme tehdidi altında bulunan Donbas'ta Rus ve Rusça konuşan nüfusun haklarının ihlal edilmesini önlemek, Batı'nın Ukrayna topraklarında Rusya için askeri tehditler oluşturacak bir köprü başı kurmasının önüne geçmek istediklerini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, koyulan tüm hedeflere ulaşıp özel askeri harekatı tamamladıklarında, Batı'nın uluslararası hukuku baltalama, ülkelerin egemen eşitliği ilkesi de dahil BM Şartı ilkelerini görmezden gelme ve kaba şekilde ihlal etme girişimlerine ve ABD'yle müttefikleri öncülüğündeki tek kutuplu dünya düzenini teşvik etme çabalarına son vereceğini umduklarını ve beklediklerini kaydetti.

"Tüm sivillerin harekat bölgelerinden ayrılmalarını istiyoruz"

Rusya'nın insani koridorlar açmayı sürdürdüğünü ve insanların koridorlar üzerinden çıkmaya devam ettiğini, tüm barışçıl sakinlerin özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgelerden çıkmalarına ilgi duyduklarını anlatan Lavrov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Kiev rejiminden bu sürece engel olmaya son vermesini istemesini önerdiklerini ve şu an BM temsilcilerinin sahada bu sorunların çözümüne yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

"Batı'nın gıda tedarikini engelleyen kararları, küresel ekonomi için son derece agresif"

Kiev rejiminin ülkedeki limanlarda bulunan, dünyanın çeşitli bölgelerine gıda ürünleri nakledecek olan onlarca geminin çıkışına izin vermediğini iddia eden Lavrov, Kiev'in Batılı hamilerinin buna tepkisiz kaldığına söyleyerek şöyle devam etti: "Bu yasaklar, uzun yıllardır var olan, Batı'nın tutumu nedeniyle olanakları artık fiilen bloke olan rahat, konforlu lojistik zincirlerini bir günde kırdı. Bunun küresel ekonomiye, dünya ticaretine, tüm dünya ülkelerine yönelik son derece agresif bir politika olduğuna inanıyoruz."

"Batı, kendi hegemonyasını kurmak uğruna kendi ortaya koyduğu ilkeleri çiğniyor"

Batı'nın geniş kapsamlı yaptırımlarıyla oluşan koşullar altında bundan sonra Rusya'nın varlığını nasıl sürdüreceğine dair bir anlayışa sahip olduklarını ve temel çıkarımlarının yapılan planlarda Batı'ya güvenmemek olduğunu söyleyen Lavrov, "Batı, kendi hegemonyasını kurmak uğruna aleni hırsızlık ve soygun da dahil, kendisinin ortaya koyduğu ilkelere karşı suç işlemeye hazır olduğunu kanıtladı. Özel mülkiyetin dokunulmazlığı, masumiyet karinesi, Batı medeniyetinin uzun yıllar boyunca devlet oluşumlarının temel ilkeleri olarak övündüğü her şey, tüm bunlar raydan çıktı ve en kaba şekilde ihlal edildi" diye konuştu.