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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya'da

29 Haziran 2021 22:10

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme düzenlemek üzere Antalya'ya geldi.

Lavrov, Antalya Havalimanı'nda Türk heyeti tarafından karşılandı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov'un Çavuşoğlu ile görüşmek üzere 30 Haziran’da Antalya'yı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Açıklamada, "Antalya’daki görüşme sırasında ikili ve uluslararası gündemde yer alan çok çeşitli konulara değinilmesi planlanıyor. Güney Kafkasya'daki durum, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Afganistan'daki durum, Ukrayna, Orta Asya, Doğu Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki durum ele alınacak" denilmişti.

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