Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD, Ortadoğu'da yüzyılın anlaşmasına imza atmak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının tüm uluslararası anlaşmalarla çeliştiğini söyledi. Lavrov dün bir araya geldiği ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'ın "ABD'nin İsrail-Filistin krizini tek hamlede çözecek yüzyılın anlaşmasına imza atmak istediğini" söylediğini belirtti.

Sputnik Türkiye'de yer alan haber göre, Viyana'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Tillerson, ABD'nin İsrail-Filistin krizini tek hamlede çözecek yüzyılın anlaşmasına imza atmak istediğini söyledi. Rusya olarak bu anlaşmanın nasıl olacağını öğrenmek istiyoruz" dedi.

"Kudüs kararı uluslararası toplumu böler"

ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının mevcut tüm anlaşmalarla çeliştiğini de kaydeden Lavrov, bu kararın uluslararası toplum ikiye böldüğünü vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıyan kararnameyi imzalamıştı. Trump yaptığı açıklamada, iki devletli çözümden vazgeçmediklerini söylemişti.

"İdlib'de ABD ile işbirliği planlamıyoruz"

Öte yandan Lavrov, Rusya’nın, verimsiz olabileceği gerekçesiyle ABD ile Suriye’nin İdlib vilayetinde işbirliği gerçekleştirmeyi planlamadığını söyledi.

Lavrov “İdlib’de hâlâ gerçekten zor bir durum söz konusu. Burada gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişinin etkili bir şekilde başlatmak için öncelikle Türkiye, aynı zamanda İran ve Suriye’den meslektaşlarımızla çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Lavrov açıklamalarına “ABD ile bu bölgede hiçbir planımız yok. Zira bu kesinlikle verimsiz” sözleriyle devam etti.

Rusya, Türkiye ve İran’ın Astana görüşmeleri kapsamında vardığı anlaşmanın ardından Suriye’de mayıs ayından beri gerilimi azaltma bölgeleri kuruluyor. Dört bölgenin İdlib, Humus, Doğu Guta, Deraa yer alması planlanıyor.