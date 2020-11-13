Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin seçim sistemi çok arkaik

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin başkan seçerken kullandığı sistemin "arkaik" olduğunu ve halkın isteklerini çarpıttığını ifade etti.

Geçen hafta sonuçlanan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi mevcut Başkan Donald Trump'a 5 milyon oy fark attı. Ancak ABD'nin başkanını belirlemek için kullandığı Seçmenler Kurulu delegelerine bakıldığında sonuç çok daha yakın. CNN'in projeksiyonlarında göre Biden 290, Trump ise 217 Seçmenler Kurulu oyu alacak.

Bir online basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Diğer ülkelerle kıyasladığımızda ABD yüksek ihtimalle en arkaik seçim sistemine sahip" diye konuştu.

Lavrov, "Bu sistem halkın taleplerini önemli oranda çarpıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Birçok dünya liderinin aksine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Biden'ı henüz kutlamadı. Kremlin, buna gerekçe olarak seçim sonuçlarının henüz resmileşmemiş olmasını gösterdi. Lavrov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı" da henüz sonuçları tanımıyor" dedi.

Putin, şu ana kadar 4 başkanlık seçimi kazandı ve yakın zamanda anayasa 2036'ya kadar görevde kalmasının önünü açacak şekilde değiştirildi. Biden, Putin'in iktidara geldiği 2000 yılından bu yana görev yapan 4. ABD lider olacak.