Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile güvenlik garantisi görüşmeleri 2022 başında yapılacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Beyaz Saray’ın güvenlik teklifleriyle ilgili Moskova’yla müzakerelere hazır olduğu sinyalini verdiğini söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Lavrov RT’ye yaptığı açıklamalarda Rusya ve ABD arasında güvenlik görüşmelerinin 2022 başında başlayacağını söyledi.

Lavrov “Öngörülebilir gelecekte, ocak ayında Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki anlaşma taslağını, ikinci belgeyi görüşmek müzakere ortamını kullanmayı planlıyoruz" dedi.

“Girişimlerimizin göz ardı edildiğini düşünmüyorum” diyen Lavrov, ABD'nin, Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerine verdiği tepkilerin daha çok iş nitelikli olduğunu belirtti.