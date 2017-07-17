Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD, düpedüz soygun yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Barack Obama döneminde Rus diplomatlarının ülkeden kovulmasına ve Rus hükümetine ait mülklere el konulmasına, Rusya'nın vereceği muhtemel karşılığın Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ribakov'un ABD'de bu hafta yapacağı görüşmeye bağlı olacağını söyledi. Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir kaynağın 'ABD, el koyduğu Rus diplomatik mülklerini, karşılığında bir şeyler almadan iade etme niyetinde değil' açıklamasını değerlendiren Lavrov, Washington'un tutumunu 'güpegündüz soygun' olarak nitelendirdi.

Rusya, ABD’li diplomatları sınır dışı edebilir

BBC'nin aktardığı habere göre, Rusya'nın planında Washington'ın yaptırımlarına karşılık ABD'ye ait yabancı mülklere el koymak da var.

8 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından 20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu Donald Trump'a devreden ABD eski başkanı Barack Obama, görev süresinin bitimine günler kala 35 Rus diplomatı ajanlık suçlamasıyla sınır dışı etmişti.

Obama yönetiminin Rus diplomatları sınır dışı etmesinin nedeni Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki şüpheler ve bulgulardı.