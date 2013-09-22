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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD bize şantaj yapmaya başladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldığı TV programında ABD'nin, Suriye'ye askeri müdahaleye imkan sağlayacak bir BM kararının kabul edilmesi için Rusya'ya baskı yaptığını belirtti

22 Eylül 2013 17:25

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahaleye imkan sağlayacak bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının kabulünü sağlamak için kendilerine baskı yaptığını söyledi. Lavrov ayrıca BM müfettişlerinin güvenliğini sağlamak için Suriye'ye asker göndermeye hazır olduklarını da belirtti.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, Rusya'nın Kanal 1 televizyonunda yayınlanan Pazar Zamanı programına konuk olan Lavrov, "Amerikalı ortaklarımız bize şantaj yapmaya başladı. 'Rusya yedinci madde kapsamında bir kararı onaylamazsa biz de Suriye'nin Kimyasal Silahların Engellenmesi Örgütü'ne girişine verdiğimiz desteği çekeriz' diyorlar. Bu bizim ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'le yaptığımız anlaşmanın tam tersi diye konuştu.

BM Şartı'nın yedinci maddesi "barışı tehdit" başlığı altında Suriye'ye bir askeri müdahale düzenlenmesi ihtimalini doğuruyor.

Batı'nın Suriye meselesine yönelik "ihmalkar" yaklaşımının kendisini şaşırttığını da vurgulayan Lavrov, "Ortaklarımızın gözü ideolojik bir rejim değişikliği misyonu nedeniyle kör olmuş durumda" dedi.

Batı'nın Libya ve Irak'taki müdahalelerini de kınayan Rusya Dışişleri Bakanı, yeni bir müdahalenin sonucunun sadece felaket olabileceğini belirtti.

Lavrov, "İnanıyorum ki Batılı ülkeler bunu Ortadoğu'da sözü geçenin kendileri olduğunu göstermek için yapıyor. Bu tamamaen siyasi bir yaklaşım" dedi.

 

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