Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: AB liderleri Moskova ile ilişkileri yok etti

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği liderlerini Moskova ile olan ilişkileri "yok etmekle" suçladı.

Çinli mevkidaşı ile bir basın konferansı düzenleyen Lavrov, "AB ile organizasyon olarak bir ilişkimiz yok. Bu ilişkiler Brüksel'in tek taraflı kararları nedeniyle yok oldu" dedi.

Lavrov, "Eğer AB ilişkileri koparıp bütün mekanizmaları yok eder ve bizi ulusal çıkarlarına göre hareket eden Avrupa ülkeleriyle karşı karşıya bırakırsa bu objektif olarak Çin ile ilişkimizin Avrupa ülkeleriyle olandan daha hızlı gelişmesine yol açar" diye konuştu.

Lavrov, Rusya'nın AB'nin en büyük komşusu olduğunu dile getirerek, "İlişkilerdeki anormalliklerin ortadan kalkması durumunda" ilişkileri tekrar inşa edebileceklerini ifade etti.

Moskova ile Brüksel arasındaki ilişkiler Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Doğu Ukrayna çatışmalarından sonra kopma noktasına gelmişti. Muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi ve Rusya'ya dönünce tutuklanması ilişkileri daha da kötü bir noktaya getirdi.