Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: AB, işbirliği yapmak zorunda kalacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni koşulların Avrupa Birliği’ni (AB) Avrasya Ekonomi Birliği ile işbirliği yapmaya zorlayacağı uyarısı yaptı.

Lavrov, 2015 yılında Avrasya Ekonomi Birliği’nin Avrupa Birliği’ne temas kurmaya başlamayı teklif ettiğini, fakat AB’nin siyasi nedenlerden dolayı işbirliğini reddettiğini anımsattı ve ekledi:



"Bu önyargı hâlâ devam ediyor. Fakat Brüksel’de mantıklı insanlar var olmaya başladı. Avrupa Ekonomik Komisyonu ve Avrupa Dış politika Servisi uzmanları düzeyinde Avrasya Ekonomi Birliği uzmanları ile temas kurmaya başladılar.



"İki birlik arasındaki ilişkilerin geleceğine çok iyimser bakıyorum. Bunun çok yakın zamanda gerçekleşmeyeceğine düşünüyorum, fakat hayat bizi birbirimize yakınlaştıracaktır. Hayat Avrupalı partnerlerimizin Avrasya ekonomik birliği ile çalışmaya zorlayacak."