Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 5 binden fazla yaptırım uygulandı; bu bir rekor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlarla ilgili açıklamasında 5 binden fazla yaptırım uygulandığını ve bunun bir “rekor” olduğunu söyledi. Lavrov, “Yaptırımların her zaman bizi sadece güçlendirdiğini söylemeliyim" dedi.

Sputnik’in aktardığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamalarda bulunuyor.

Lavrov, “Bu yaptırım baskısı devam edecek. Batı, ayrıca beşinci yaptırım dalgası tehdidinde bulunuyor, belki de ondan sonra bir dalga daha gelecek, fakat biz bunlara alıştık. Yaptırımların her zaman bizi sadece güçlendirdiğini söylemeliyim" dedi.

Lavrov, Rusya'ya 5 binden fazla yaptırım uygulandığını ve bunun Kuzey Kore ve İran'a uygulananların 2 kat fazla olduğunu belirtti.

Lavrov'u açıklamaları şöyle devam etti:

"Batı’ya kapıları biz kapatmıyoruz, onlar kapatıyor."

" Rusya'nın Batılı partnerlerine güvenebileceği yanılsamanın tamamen yok olduğunu düşünüyorum. Bu, jeopolitika bağlamında Rusya için en önemli çıkarım."

"Moskova; Rusya, Ukrayna ve tüm Avrupa için ortak olacak güvenlik garantileri istiyor."

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