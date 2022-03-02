Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 3. Dünya Savaşı nükleer ve yok edici olur

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "3. Dünya Savaşı nükleer ve yok edici olur" dedi.

Lavrov, Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması durumundan Rusya'nın "gerçekte tehlike altında olacağını" söyledi. Rus Bakan, bu sebeple Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmasına "izin vermeyeceklerini" belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen günlerde nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirilmesi için emir vermişti. Putin, Ukrayna'ya saldırının sonlandırılması için Ukrayna'nın silahsızlandırılmasını şart koşmuştu.

Lavrov, daha sonra Al Jazeera'ya yaptığı açıklamalarda Ukrayna'nın müzakereleri ABD'nin emriyle geciktirdiğini iddia etti.