Rusya Dışişleri Bakanı: Dünya kalkınmasının merkezi artık Avrasya; Çin'le bağları daha da geliştireceğiz

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Çin'le ilişkileri geliştirmeye odaklanacağını; ancak Batı'dan gelebilecek tekrar bağ kurma girişimlerini dikkate alacaklarını bildirdi.

Moskova'da bir etkinlikte konuşan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini başlatmasından bu yana Batılı ülkelerin 'rusofobi' gösterdiğini ifade etti.

Rusya'nın Batı'dan ithal ettiği ürünlerin yerini doldurmanın yolunu aradığını belirterek artık sırtlarını yalnızca "güvenilir" müttefiklere yaslayacaklarını dile getirerek Çin'i işaret etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan transkripte göre Lavrov, "Eğer Batı, ilişkileri hayata döndürmek isterse buna ihtiyacımız olup olmayacağına bakacağız" dedi.

Rusya'nın hiçbir şekilde sırtını Batı'dan gelecek ürünlere dayamaması gerektiğini söyleyen Lavrov, "Batı, diktatörce bir duruş sergilediği için Çin'le ekonomik bağlarımız daha da hızlı büyüyecek" diye konuştu.

Lavrov, "Dünya kalkınmasının merkezi artık Avrasya. Avrasya bölgesinde geniş bir işbirliği ağımız var" ifadelerini kullandı.