Rusya Dışişleri Bakanı: Donbas'a paralı asker gönderildiği bilgisi aldık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kosova, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten Donbas'a paralı asker gönderildiği bilgisi aldıklarını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ukrayna'nın doğusunda Kiev ve ayrılıkçılar arasında ateşkesi ihlal suçlamaları sürüyor. Ukrayna, ülkenin doğusunda son 24 saatte 60 ateşkes ihlali yapıldığını söylerken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Donbas'a paralı asker gönderildiği bilgisini aldıklarını söyledi.

Lavrov, Kosova, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten Donbas'a paralı asker gönderildiği bilgisi aldıklarını ve bunu doğrulamaya çalıştıklarını söyledi.

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