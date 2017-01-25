Rusya Dışişleri Bakanı: Astana görüşmeleri, Suriye'de çözümü yeni bir seviyeye taşıdı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Astana görüşmelerinin sonuçları Suriye krizinin çözümüne yönelik çabaları yeni bir seviyeye çıkardı. Trump'ın anlaşma yapmakta usta kabul edildiğini biliyoruz. Ancak Putin de anlaşmayı biliyor. Bunu her zaman Rusya'nın çıkarları doğrultusunda yapıyor" dedi.

Moskova'da Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Lavrov, Türkiye, İran ve diğer bölge ülkeleriyle Suriye konusundaki iş birliğini genişlettiklerini belirterek, Halep'teki tahliyeler ve ateşkes anlaşmasının bu çabalar sayesinde gerçekleştiğini söyledi.



Lavrov, milletvekillerine Astana görüşmelerine ilişkin bilgi verirken, "Astana görüşmelerinin sonuçları, Suriye krizinin çözümüne yönelik çabaları yeni bir seviyeye çıkardı." ifadelerini kullandı.



Astana'daki Rus heyetinin Suriyeli muhaliflerle görüşmelerinde terörle mücadelede iş birliğinin gündeme geldiğini aktaran Lavrov, Rusya, rejim güçleri ve muhaliflerin DEAŞ'a karşı güç birliği yaparak ortak operasyon düzenlemeye prensipte hazır olduğunu savundu.



Lavrov, Astana'da Rusya'nın hazırladığı Suriye anayasa taslağını taraflarla paylaştıklarını ifade ederek, belgede rejim, muhalifler ve bölge ülkelerinin pozisyonlarının dikkate alındığını belirtti.



"Rusya-ABD ilişkilerinde naif beklentilerimiz yok"



Lavrov, Rusya-ABD ilişkilerindeki mevcut kriz seviyesinin aşılması için zamana ve çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.



Washington ile ilişkilerin düzeltilmesi için Rusya'nın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Lavrov, "Obama döneminde Rusya-ABD ilişkilerinde meydana gelen hasarın aşılması için zamana ve ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var." dedi.



Lavrov, Moskova'nın Washington ile ilişkilerin düzelmesi konusunda naif beklentileri olmadığını belirterek, "ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesinde sihir beklemiyoruz. Naif beklentilerimiz yok. Trump'ın anlaşma yapmakta usta kabul edildiğini biliyoruz. Ancak Putin de anlaşmayı biliyor. Bunu her zaman Rusya'nın çıkarları doğrultusunda yapıyor." ifadelerini kullandı.



ABD ve Çin arasında da adil bir iş birliği kurulmasını istediklerini kaydeden Lavrov, "ABD ve Çin arasında ekonomi ve güvenlik alanında adil ve birbirini tamamlayan bir işbirliğini kurulmasını destekliyoruz. Çin ile ilişkilerimizde görülmemiş bir gelişme yaşıyoruz. Rusya'nın dünyanın herhangi bir ülkesiyle ilişkilerini geliştirmesi, Rus-Çin stratejik iş birliğini etkilemez." değerlendirmesinde bulundu.



"AB'nin dağılmasını istemiyoruz"



Lavrov, konuşmasında Rusya-AB ilişkilerine de değinerek, "AB'nin dağılmasını hiçbir zaman istemedik. Devlet Başkanı Putin, güçlü, tek ve kararlarında bağımsız bir AB görmek istediğini tekrar tekrar dile getirdi. Rusya'nın AB karşıtı politika yürüttüğü yönündeki yorumlara şaşırıyorum." diye konuştu.