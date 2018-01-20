Rusya Dışişleri Bakanı açıkladı; Rus askerleri Afrin'den çekiliyor mu?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

‘Rusya’nın Afrin’deki silahlı kuvvetlerini gerçekten çekmeye başladı mı?’ sorusuna yanıt olarak Lavrov, “Bu yöndeki haberler daha sonra yalanlandı” ifadelerini kullandı.

Lavrov, "ABD'nin Suriye'de sınır güvenliği gücü oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD, Suriye'de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor"dedi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Rusya ziyaretinin ardından Afrin’deki Rus askerlerinin geri çekilmeye başladığı iddia edilmişti. İlk olarak Al Sura’dan Haider Al Kufawi’nin dile getirdiği iddia, bugün Anadolu Ajansı tarafından da abonelerine servis edilmişti.

Katar merkezli Al Jazeera da, NATO Parlamenterler Meclisi üyesi AKP Milletvekili Berat Conkar’ın açıklamalarına dayandırdığı haberinde aynı bilgiye yer vermişti. Al Jazeera’nın haberine göre Conkar, “Rusya, (Türkiye’nin operasyonu sırasında) Afrin’de çatışmaların yaşanacağı bölgeden güçlerini taşımak için adımlar atıyor” açıklaması yapmıştı.