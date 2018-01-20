T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rusya Dışişleri Bakanı açıkladı; Rus askerleri Afrin'den çekiliyor mu?

Genelkurmay Başkanı Akar ve MİT Müsteşarı Fidan'ın Rusya ziyaretinin ardından Afrin'deki Rus askerlerinin geri çekildiği öne sürülmüştü

20 Ocak 2018 00:55

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

‘Rusya’nın Afrin’deki silahlı kuvvetlerini gerçekten çekmeye başladı mı?’ sorusuna yanıt olarak Lavrov, “Bu yöndeki haberler daha sonra yalanlandı” ifadelerini kullandı.

Lavrov, "ABD'nin Suriye'de sınır güvenliği gücü oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD, Suriye'de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor"dedi. 

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Rusya ziyaretinin ardından Afrin’deki Rus askerlerinin geri çekilmeye başladığı iddia edilmişti. İlk olarak Al Sura’dan Haider Al Kufawi’nin dile getirdiği iddia, bugün Anadolu Ajansı tarafından da abonelerine servis edilmişti.

Katar merkezli Al Jazeera da, NATO Parlamenterler Meclisi üyesi AKP Milletvekili Berat Conkar’ın açıklamalarına dayandırdığı haberinde aynı bilgiye yer vermişti. Al Jazeera’nın haberine göre Conkar, “Rusya, (Türkiye’nin operasyonu sırasında) Afrin’de çatışmaların yaşanacağı bölgeden güçlerini taşımak için adımlar atıyor” açıklaması yapmıştı.

ETİKETLER

rusyalavrovafrinyalanlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24