Rusya Dışişleri Bakanı, ABD'nin Rusya ile iyi ilişki isteyen ülkeleri baskı altına aldığını söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Bugün Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitri Kiselev'in sorularını yanıtladı. Gündeme dair yorumlarda bulunan Lavrov, ABD yönetiminin daha önce birçok ülkeye Rusya ile ilişkilerini geliştirmeme yönünde baskı yaptığını söyledi.

"Amerikalılar, istisnasız tüm ülkelerin Rusya Federasyonu ile olan ilişkilerini dizginlemeye çalışıyorlar" diyen Lavrov, dışişleri bakanlarının Rusya ile yapacakları temaslar öncesinde ülkelerindeki ABD elçileri tarafından baskı altına alındığını iddia ederek şunları söyledi:

"Çin'e de defalarca bu yönde çağrıda bulundular. Görüştüğümüz tüm ortaklar ve meslektaşlarım, temaslar öncesinde mutlaka Amerikan elçilerinin baskısını hissetmiştir. Daha alt düzeyden yetkililer de benzer taleple arar ya da Washington'dan bir temsilci, bölgeyi gezip uyarıda bulunur. Mesela, ABD'nin Prag Büyükelçisi Schapiro da Devlet Başkanı Zeman'ın Moskova'ya giderek 'basiretsiz davrandığını' söylemişti. Bunu yorumlamak bile saçma."

'Barış gücü talebinin taktik bir kurbazlık olmamasını umuyorum'

Bakan Lavrov, Kiev yönetiminin Donbass'a barış gücü gönderilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Minsk'te varılan ateşkes mutabakatının bu tarz açıklamalar sebebiyle sekteye uğratılmaya çalışılabileceğini söyleyen Lavrov, "Görüşmelerde bazen bir tarafın zaman kazanması veya müzakere süresini uzatması gerektiğinde, üzerinde anlaşılmayan bir fikir ortaya konuluyor. Bu türden fikirler, dikkatleri başka tarafa yönlendiriyor. Kiev'in barış gücü talebinin böyle taktik bir kurnazlık olmamasını umuyorum" dedi.