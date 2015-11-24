Rusya, dış ticarette Türkiye’nin en önemli partnerlerinden biri

Türkiye'nin Rus yapımı Su-24 tipi savaş uçağını "hava sahası ihlali yaptığı" gerekçesiyle düşürmesinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de önemli yansımaları olması bekleniyor. 2014 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin en önemli partnerlerinden biri konumunda olan Rusya ile Türkiye arasında 2014'te 31,2 milyar dolara yükselen dış ticaret hacmi, 2015 yılının ilk 9 ayında 18,5 milyar dolara düştü.

Ukrayna krizi nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin yaptırım uygulamasından sonra ekonomik göstergelerinde bozulmalar gözlenen Rusya, Türkiye'ye en çok turist gönderen ve enerji ihracatı yapan ülkeler listesinde üst sıralarda yer alıyor.

2015'in ilk 9 ayında Türkiye'nin Rusya'dan gerçekleştirdiği ithalat tutarı 15.8 milyar dolar, ihracat tutarı ise 2.7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre; geçen yıl Rusya'dan yapılan ithalat 25.3 milyar dolar ile toplam ithalatın yüzde 10.4'ünü oluşturdu. Rusya'ya yapılan ihracat ise 2014 verilerine göre Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 3.8'ini oluşturdu. Böylece Rusya geçen yıl, 5.9 milyar dolarlıklık hacmi ile Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 7. ülke konumundaydı.

Sektörler açısından bakıldığında Rusya'dan yapılan ithalatta enerji ön plana çıkarken, ihracatta yaş meyve ve sebze zirvede yer alıyor. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Rusya'dan gerçekleştirilen 14,4 milyar dolarlık ithalatın 9,1 milyar doları başta doğalgaz olmak üzere enerji sektörü üzerinden yapıldı.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerde Türk müteahhitlik firmalarının bu ülkedeki yatırımları da önemli yer tutuyor. İlk kez 1988 yılında giriş yapılan Rusya pazarında bu zamana kadar 1920'nin üzerinde proje üstlenilirken, söz konusu projelerin toplam bedeli yaklaşık 61,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Böylece Rusya, yüzde 19,6'lık pay ile yurtdışında en fazla proje üstlenilen ülke oldu.

Geçen yılın verileri değerlendirildiğinde Türk firmaları 2014 yılında Rusya'da toplam 3,9 milyar doları aşan 47 proje üstlendi. Bu yılın ilk 6 ayında üstlenilen 6 projenin toplam tutarı 1,8 milyar doları aştı.

Rusya’dan 4.5 milyon turist gelmişti

Rusya ile yaşanan uçak düşürme olayı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye ziyaretini iptal ederken Rus vatandaşlarına da Türkiye'ye gitmemeleri çağrısında bulundu. Bunun üzerine, Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerden Rusya'da yapılan Türkiye rezervasyonlarında iptaller yaşanmaya başladı.

Rusya’dan Türkiye’ye geçen yıl 4.5 milyon turist geldi. Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın ilk sekiz ayında Türkiye'ye en çok yabancı ziyaretçi gönderen ikinci ülke Rusya oldu. Ukrayna krizi sonrası azalan satın alma gücü nedeniyle ilk sekiz ayda yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 21 düşüşle 2.78 milyon kişi düzeyinde gerçekleşti.

Ukrayna krizi nedeni ile Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'ya yaptırım ve ambargo uygulamaya başlamış, AB ülkeleri ile Rusya’nın toplam ticaret hacmi yılın ilk çeyreğinde yüzde 36,3 azalarak 60 milyar dolara düşmüştü. Rusya'nın AB ülkelerine yüzde 33,1 azalan ihracatı 44 milyar dolara, yüzde 43,9 azalan ithalatı da 15,5 milyar dolara gerilemişti.