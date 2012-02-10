-Rusya dış müdahaleye karşı MOSKOVA (A.A) - 09.02.2012 - Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de dış müdahaleye karşı olduklarını ve Rusya'nın bunun engellenmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Antonov, Rus Vesti televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Suriye konusunda New York'ta sert tartışmaların devam ettiğini görüyoruz. Biz sadece bu konuyla uğraşan Dışişleri Bakanlığı'ndaki meslektaşlarımıza destek veriyoruz'' dedi. Antonov, Suriye'de krizin ülke içinde çözülmesi gerektiğini belirterek, ''Elbette biz Suriye'ye askeri müdahalenin engellenmesi gerektiğine inanıyoruz'' diye konuştu. Rusya, Ortadoğu'daki en büyük müttefiki olan Suriye rejimine Arap Baharı'nın başlangıcından beri destek verirken, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'yle ilgili kararını Çin ile birlikte veto etmişti. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün Arap dünyasına, ABD ve AB'ye yönelik çağrısında, Suriye'deki ulusal diyalog henüz başlamadan bu konuda peşin hükümlü olunmamasını istemişti.