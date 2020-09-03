Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Navalni'yi batılı ülkelerin özel güçleri de zehirlemiş olabilir

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Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narişkin, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesinin arkasında batılı güçlerin özel güçlerin olabileceği ihtimalinin yok sayılamayacağını söyledi.

Narişkin, Navalni'nin fenalaştıktan sonra Sibirya'da kaldırıldığı hastanedede zehirlendiğine dair bir kanıt bulunamadığını söyledi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de tedavisi devam eden Navalni'nin yapılan testler sonucu sinirlere etki eden Noviçok ailesinden bir kimyasal ile zehirlendiğine dair kesin kanıtlar bulduklarını söylemişti.