Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Navalni'yi batılı ülkelerin özel güçleri de zehirlemiş olabilir

T24 Dış Haberler
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narişkin, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesinin arkasında batılı güçlerin özel güçlerin olabileceği ihtimalinin yok sayılamayacağını söyledi.
Narişkin, Navalni'nin fenalaştıktan sonra Sibirya'da kaldırıldığı hastanedede zehirlendiğine dair bir kanıt bulunamadığını söyledi.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de tedavisi devam eden Navalni'nin yapılan testler sonucu sinirlere etki eden Noviçok ailesinden bir kimyasal ile zehirlendiğine dair kesin kanıtlar bulduklarını söylemişti.
Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.