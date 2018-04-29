Rusya Deyr Ez Zor'daki IŞİD hedeflerini kruz füzeleriyle vuruyor

Rusya, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) kuşatması altında olan petrol ve doğalgaz zengini Deyr ez Zor kentini geri almaya çalışan Suriye ordusuna füzelerle destek verdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun bölgedeki operasyonuna destek için Rus gemisi Amiral Essen'den Deyr ez Zor'daki IŞİD hedeflerine Kalibr tipi kruz füzeleri fırlatıldığını duyurdu.

Bakanlık; Akdeniz'den fırlatılan füzelerin, komuta ve iletişim bölgelerini, mühimmat depolarını, bir askeri araç tamir merkezini ve pek çok militanı vurduğunu açıkladı.

Açıklamada, Rusya ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinden gelen IŞİD savaşçılarının hedef alındığı bildirildi.

Suriye ordusunun, orduya ait 137. tugay karargahının çevresindeki IŞİD kuşatmasını yarmak için çatışmayı sürdürdüğü bildiriliyor.

Suriye devlet televizyonu ordunun, kentin batı girişindeki karargaha 3 kilometre kadar yaklaştığını açıkladı.

Şam'ın müttefiki Hizbullah'ın basın kolu da, askeri güçlerin kentin dışındaki garnizona doğru ilerlediklerini bildirdi.

Deyr ez Zor vilayetinin valisi Reuters'a dün yaptığı açıklamada "Ordunun kente ulaşmasının birkaç saat içinde gerçekleşmesini beklediğini" söyledi.

AFP'ye göre bazı kent sakinleri şimdiden birbirlerini "Zafer sabahına günaydın" sözleriyle selamlıyor.

Ancak IŞİD'in Suriye ordusuna dirençli bir şekilde karşı koyduğu belirtiliyor.

AFP'ye konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi müdürü Rami Abdel Rahman, "Şu anda rejim güçleri 137. tugay karargahına etrafındaki mayın tarlaları nedeniyle giremedi" dedi.

"Gece boyunca sabaha kadar IŞİD çok sayıda karşı saldırı gerçekleştirdi, ancak kaybettiği bölgeleri geri alamadı" dedi.

"Çatışmalar ve hava saldırıları devam ediyor."

Bölgedeki bir güvenlik yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada, "IŞİD'e takviye güç geldi, pek çoğu yabancı savaşçı ve ordunun karargaha girmesini engellemeye çalışıyorlar" dedi.

"Ordu hava saldırıları ve ağır topçu atışları düzenliyor. Saldırı düzenleyen ordu güçleriyle, karargahta kuşatma altındaki askerler arasında koordinasyon gelişmiş düzeyde."

AFP'ye konuşan yerel bir gazeteci ise, IŞİD kuşatması altındaki kentin hükümet güçlerince kontrol edilen bölgelerinden çatışma ve güçlü patlama sesleri geldiğini söylüyor.

İki yıldan uzun bir süredir devam eden kuşatma nedeniyle gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanan bölgede kutlamalara hazırlık için Suriye bayrağının asıldığı kaydediliyor.

IŞİD Deyr ez Zor vilayetinin petrol kuyularıyla topraklarının önemli bir kısmını 2014 yılı ortalarında ele geçirmiş, 2015 yılı başlarında da kent merkezinin yarıdan fazlasını denetimi altına almıştı.

Rakka'da ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri karşısında önemli kayıplara uğrayan IŞİD, Deyr ez Zor kenti ve çevresindeki petrol ve doğalgaz yataklarını da Suriye ordusuna bırakmak durumunda kalırsa, Suriye'de sadece birbiriyle bağlantısı olmayan bir kaç noktada sıkışmış olacak.