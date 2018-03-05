Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu: Akkuyu'nun inşasına nisanda başlayacağız

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasına nisan ayında başlayacaklarını söyledi.

Lihaçev, "Nisan ayının başında Akkuyu'daki arazide 'ilk betonun' dökülmesi planlanıyor" dedi.

Nükleer santral arazisindeki çalışmaların başlaması için 101 lisans gerekli olduğunu da kaydeden Lihaçev, bunların 90'ını aldıklarının altını çizdi.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak olan ve 20 milyar dolar yatırım maliyeti öngörülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali için ekim ayı sonuna doğru sınırlı çalışma izni alınmıştı.

Santraldeki ilk ünitenin 2023 yılında devreye alınması bekleniyor.