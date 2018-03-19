Rusya devlet başkanını seçiyor | İlk açıklanan sonuçlara göre Putin'in oy oranı yüzde 70'in üzerinde

Rusya’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun resmi verilerine göre oyların yüzde 30.02’sinin sayılmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, oyların 73.1'ni alarak seçimi lider götürüyor.

Putin’e en yakın isim Komünist Parti'nin adayı Pavel Grudinin, oyların yüzde 11.2’sini alarak ikinci, Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy yüzde 6.7 oy oranıyla üçüncü, liberal kadın aday Kseniya Sobçak 2.5 oyla dördüncü ve liberal Yabloko Partisi'nin adayı Grigoriy Yavlinskiy, yüzde 1.6 oy oranı ile beşinci oldu.

Neredeyse 109 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Rusya'nın her bölgesinde yerel saatle 08.00'de açılan sandıklar 20.00'da kapandı.

Oy kullanma işlemleri ilk olarak Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Kamçatka ve Çukotka bölgelerinde başladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Merkez Seçim Komisyonu ise oyların yüzde 21.33’ünün sayıldığını açıkladı. Buna göreyse, Putin’in oy oranı yüzde 71.97.