Rusya Devlet Başkanı Putin'den doping soruşturması talimatı

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu'nun (WADA), Rusya'nın Spor Bakanlığı, federasyon ve sporcu düzeyinde yasaklı maddelerin kullanımı için usulsüzlük yaptığına dair raporun yayınlanması üzerine Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus sporcular hakkında soruşturma açılması talimatı verdi.

Raporun yayınlanmasından sonra yaptığı ilk açıklamada Putin, doping karşıtı birimlerle 'profesyonel işbirliğine gidilmesini' istedi.

"Savaş açılmalı" çağrısında bulunan Putin, "Bir spor müsabakası yalnızca dürüst olduğunda ilgi çekici olur" dedi.

Rusya Spor Bakanı Vitaly Mutko, İngiltere'nin dopingle mücadele sisteminin değersiz olduğunu, Rusya'nınkinden daha kötü olduğunu söylemişti. Bu suçlamaları İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı ise reddetti.

Rus lider Putin ise yalnızca Rusya'ya ilişkin suçlamalar hakkında konuşup bir sorun tespit edilmesi halinde birinin sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Soçi'de spor yetkilileriyle bir araya geldiği toplantı öncesi konuşan Putin "Spor Bakanı'ndan ve bir şekilde sporla bağlantılı çalışanlarımızdan dikkatlerini mümkün olduğunca bu meselede toplamalarını istedim" dedi.

Madalyaları geri alınabilir

Putin, "Kendi iç soruşturmamızı yürütmemiz gerekli. Uluslararası dopingle mücadele yapılarıyla profesyonel işbirliğine gidilmesi gereğinin altını çizmek istiyorum" diye devam etti.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Başkanı Coe, Rusya Atletizm Federasyonu'na Cuma gününe kadar WADA'nın raporunu yanıtlamalarını söylemişti.

Raporun yazarı Dick Pound, Rus atletlerin Rio de Janerio'nun ev sahipliğini yapacağı 2016 Olimpiyat Oyunlarından men edilmeleri çağrısında bulundu.

Fakat Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Çarşamba günkü açıklamasında kurumun böyle bir yetkiye sahip olmadığını belirtip meselenin yalnızca IAAF tarafından ele alınması gerektiğini ifade etti.

Bach, IOC'nin dopinge karşı sıfır hoşgörü politikası yürütmeye devam edeceğini kaydetti ve raporda isimleri geçen Rus atletlerin suçlu bulunmaları durumunda madalyalarının geri alınacağını söyledi.