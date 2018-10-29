Rusya Devlet Başkanı Putin'den 29 Ekim telgrafı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de cumhuriyetin ilanının 95. yılı nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kutlama telgrafı gönderdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin gönderdiği telgrafta, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının henüz ilk yıllarında ülkelerimiz arasında dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerimizin temeli atılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Moskova ile Ankara şu andaysa tüm alanlarda yapıcı işbirliklerini başarılı bir biçimde geliştiriyor" diye devam eden Rus lider, "Hem iki ülkenin halkları hem de tüm Avrasya'nın çıkarına olacak şekilde güncel bölgesel ve uluslararası sorunların çözümünde etkili bir biçimde işbirliği yapıyoruz" dedi.