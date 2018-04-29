Rusya Devlet Başkanı Putin: Türkiye ile ilişkiler kriz öncesi seviyesine ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir araya geldikleri görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında Suriye krizi, ekonomi ve siyasi ilişkilerin ele alındığını, ikili ilişkilerde ilerleme sağlandığını söyledi.

Soçi'de Rusya Devlet Başkanlığı'nda bir araya gelen iki liderin görüşmesi yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İlişkilerde, krizden önceki seviyeye ulaştık" dedi ve "Geçen yıldan bu yana oluşan düşüşü telafi edeceğiz" diye konuştu.

Putin, görüşmede Türk Akımı ve Nükleer Santral projelerinin ele alındığını belirtip iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair de "Erdoğan ile varmış olduğumuz anlaşma gereği Türkiye'den mahsullerin ithalatı tekrar başladı. Kalan sınırlandırmaların kaldırılmasına dair konuları görüştük" dedi.

Rus lider, iki ülke arasındaki ikili ticarin de yüzde 36 arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldığını belirtip ekonomik ilişkilere dair de "yükseliş var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İkili ekonomik işbirliğimizin önündeki bütün engellerin kaldırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Ekonomide son kısıtlamaların kaldırılmasını istiyoruz."

"Domates, nar ve patlıcanın Rus pazarına girişi için alınan kararları memnuniyetle karşıladık."

"İkili ticari hacmimiz geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artışla, 15 milyar dolara ulaştı. Evvelce 100 milyar dolar olarak açıkladığımız hedefimize ulaşmak için iş adamlarımızın önündeki vize de dahil olmak üzere tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor. Vize muafiyeti rejiminin eski haline döndürülmesi bu noktada önem arz ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Akımı ve Akkuyu nükleer santral projelerinin de ilerlediğini, projelerin hayata geçirilmesine iki ülkenin de önem verdiğini söyledi.

İki liderin gündeminde Suriye de vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye ilişkin "Gelinen noktada siyasi çözüme odaklanabileceğimiz bir zemin oluştuğu hususunda mutabıkız. Buna bağlı olarak Astana görüşmeleri ve şiddetin azaltılması konusunda önemli katkılar yaptık" diye konuştu.

İki liderin görüşmesinin arından heyetler bir araya geldi. Türk heyetinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın yer alırken, Rus heyetinde de Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Kremlin Basın sözcüzü Dimitry Peskov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rus Devlet Nükleer Enerji Kurumu ROSATAM Başkanı Aleksey Lihaçev vardı.