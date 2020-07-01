Rusya Devlet Başkanı Putin: Suriye'de taraflar arası 'barışçıl' diyalog gerekiyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran lideri Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmede Suriye'de savaşan taraflar arasında "barışçıl diyaloga ihtiyaç olduğunu" söylediği belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre Putin, Astana Zirvesi kapsamında video konferans yoluyla bir araya gelen liderlere İdlib'de ve Suriye'nin çeşitli noktalarında "teröristlerin" yoğunlukta olduğu bölgeler olduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de zirvede, ABD güçlerinin "hemen" Suriye'den çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Ruhani, Tahran'ın Şam'a destek vermeye devam edeceğini de söyledi.