Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'de Esad ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Soçi'de bir araya geldiği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile görüştüğünü belirtti.

Peskov, iki ülke liderinin Suriye’deki terörle mücadeledeki son durumu değerlendirdiklerini aktardı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin, Esad ile görüşmede, “Teröristler, Suriye’nin kilit önemdeki noktalarında silah bıraktı. Bu, Suriye’nin altyapısını eski hale getirme, teröristleri başkent Şam’dan uzaklaştırma, başkent yakınlarında faaliyetini neredeyse tamamen sonlandırma fırsatını yarattı” ifadelerini kullandı.

Rus lider, “Halihazırda, tüm bu askeri başarıların ardından elbette tam kapsamlı politik sürecin yeniden başlaması için ek koşullar oluşturulmuş oldu” dedi.

Esad, Anayasa Komitesi’nin oluşturulması için BM’ye heyet gönderiyor

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, “Suriye Devlet Başkanı, Suriye Anayasası üzerinde çalışması gereken anayasa komitesinin oluşturulması için kendi temsilcilerini, Suriye heyetinin kendi kısmını gönderme kararını aldı. Onlar, Birleşmiş Milletler’e gönderilecek, zira bu çalışmalar Cenevre süreci temelinde yapılıyor” diye ekledi.

“Putin ve Esad, Suriye’de politik süreç için gereken koşulların oluşturulmasının önemini vurguladı”

Peskov, “Oldukça kapsamlı görüşme gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı, Suriye hükümet ordusunun terörist oluşumlara karşı elde ettiği önemli başarılara vurgu yaptı ve bundan dolayı Esad’ı kutladı. Suriye’de tam kapsamlı politik sürecin yeniden başlaması için ek koşulların oluşturulması gerektiği vurgulandı” ifadelerini kullandı.

Esad: Suriye’de istikrar iyileşiyor

Kremlin’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Suriye lideri Esad, “İstikrar iyileşiyor ve tüm bunlar, bir süre önce başlattığımız politik süreç önündeki kapıları açıyor. Her zaman söyledim ve şimdi de tekrar ediyorum, terörle mücadeleye paralel olarak yürümesi gereken politik süreci her zaman büyük bir coşkuyla destekliyoruz” diye konuştu.