Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya'yı kimse korkutamaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kimsenin Rusya'yı korkutamayacağını, bunun boş uğraş olduğunu söyledi. Putin, Rusya'nın Suriye'deki başlıca hedefinin de terörizme karşı mücadele olduğunu vurguladı.

Sputnik’te yer alan habere göre Putin, Rusya'nın en eski ve en güney kenti Derbent'in 2 bininci yıldönümü vesilesiyle Moskova'da açılan sergide Dağıstan bilim, kültür, din ve sivil toplum temsilcileriyle buluştu.

Rusya Devlet Başkanı, "Genel olarak Rusya halkını, özellikle de Dağıstan'ı korkutmayı kimse hiçbir zaman başaramadı ve bu kesinlikle boş uğraştır. Suriye'de ve diğer yerlerde öncelikli hedefimiz teröre karşı mücadeledir" diye konuştu.

“Terörle mücadelede tüm güçlerle işbirliğine hazırız”

Dini ve mezhebi ne olursa olsun teröre karşı mücadele eden tüm güçlerle işbirliğine hazır olduklarını vurgulayan Putin, "Ve size bilgi vermek isterim ki, biz yeterince yoğun bir şekilde böyle bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

“Rusya'da iç kalkınma için eşsiz fırsatlar var”

Rusya lideri, ülkenin gelişimine engel olmak isteyenler sayesinde kalkınma için eşsiz fırsatların oluştuğunu belirterek, "Bize engel olmak isteyenler bize yardım etmiş oldu, çünkü biz çabalarımızı kendi iç gelişimimiz üzerinde yoğunlaştırmak zorundayız. Dün petrolden elde edilen gelirler karşılığında kolayca aldıklarımızı bugün kendimiz üretmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bunun için ileri teknolojiye dayalı üretimi geliştirmeleri gerektiğini kaydeden Putin, "Tüm bunları yapacağız ama elbette tüm vatandaşlarımızın aktif desteğiyle" dedi.