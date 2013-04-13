Rusya Devlet Başkanı Putin mal varlığını açıkladı



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 2012 yılı geliri ve mal varlığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Putin'in 2012 yılı geliri 5 milyon 790 bin ruble (yaklaşık 190 bin dolar) oldu.

Rusya Devlet Başkanı'nın 154 ve 78 metrekarelik iki dairesi, Moskova civarında bin 500 metrekarelik arsası ile ikisi Sovyetler Birliği döneminde üretilen "Gaz M-21", "Gaz M-21-P" ve "Niva" marka 3 aracının olduğu belirtildi.

Putin'in, üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul bulunmayan eşi Lyudmila Putina'nın 2012 yılı geliri ise 121 bin 400 ruble (yaklaşık 4 bin dolar) olarak açıklandı.

Vladimir Putin, ülkede yolsuzluğun ve rüşvetin önlenmesi amacıyla devletin üst yönetim kadrosundaki bürokratların yurt dışındaki bankalarda hesaplarının bulunması ve yabancı şirketlere ait değerli kağıt veya hisse senetlerine sahip olmalarını yasaklayan kanun teklifi vermişti.

Üst düzey bürokratlara, kanunun yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2013'e kadar yurt dışındaki hesaplarından kurtulmaları için 3 aylık süre tanınmıştı.

Rusya'da, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele çerçevesinde devlet memurları, malvarlıklarını açıklamak zorunda.