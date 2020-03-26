Rusya Devlet Başkanı Putin: Koronavirüs'ü 2-3 ay içinde yenebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını 2-3 ay içerisinde yenebileceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşması nedeniyle iptal ettiği St. Petersburg temaslarını bugün gerçekleştirdi. Rus iş dünyası ile toplantı gerçekleştiren Putin, Koronavirüs'le mücadele paketi hakkında bilgiler verdi.



Koronavirüsü ile mücadelede Rus doktorlar ve uzmanlar ile sürekli istişareler yapıldığını dile getiren Putin, "Onlar Koronavirüs'le yoğun bir şekilde mücadele ediyorlar. Sürekli kendilerinden bilgiler alıyoruz. Doktorlar 2-3 ay içerisinde bu salgınla başa çıkılabileceğini söylediler. Ben daha kısa sürede virüsün tamamen yok edilebileceğini düşünüyorum" dedi.

Rusya'da 3 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 840

Rusya'da yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 3 kişi hayatını kaybetti. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, 24 saatte vaka sayısının 182 artarak 840'a yükseldiğini ve 38 kişinin iyileştiği bildirdi.

Öte yandan Rusya'da muhalefet, vaka ve ölüm sayılarının gizlendiğini iddia ediyor.