Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi. Putin'i taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00 sıralarında hava muhalefeti nedeniyle dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak inşa edilen İstanbul Havalimanı yerine artık sadece kargo uçaklarına hizmet veren ve bir süre sonra kapatılması planan Atatürk Havalimanı'na indi.

Vladimir Putin'in olduğu konvoy güvenlik önlemleri altında havalimanından çıktı. Rusya Devlet Başkanı, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otele yerleşti.

Putin, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması dolayısıyla yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törene katılacak.

Rusya Devlet Başkanı, Türkiye gezisi öncesi bugün Suriye'nin başkenti Şam'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Kent sokaklarında gezen Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştü.

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