Rusya Devlet Başkanı Putin, enflasyonda rekor kırdıklarını açıkladı

"Rus ekonomisinin yeniden yükselişe geçtiğini" söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enflasyonda rekor kırdıklarını açıkladı.

Çin'in güneyindeki Fucien eyaletinde bulunan Şiamın kentinde düzenlenen BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Liderler Zirvesi'nde konuşan Putin, "Ekonomik büyüme tempolarını yeniden yakalıyoruz. Hindistan ve Çin'deki bir tempo söz konusu değil ancak yaşadığımız düşüşün ardından ekonomimizde yüzde 2'nin üzerinde artış gözlemliyoruz" dedi.

"Enflasyon düşüş oranı rekor seviyede"

Putin, enflasyon düşüş oranında rekor kırdıklarını da belirtti.

Enflasyonun 2017'nin bu dönemine dek yüzde 3.5 oranında azaldığını anımsatan Putin, sene sonunda bu oranın yüzde 3.7-3.8 olmasını beklediklerinin altını çizdi.

"Sermayeye yatırımlar artışta"

Putin'in dikkat çektiği bir diğer husus, Rusya'da sermaye yatırımlarında ve ticaret hacminde yaşanan artış ile işsizlik oranında görülen düşüş oldu.

"BRICS kapsamındaki çabalarımız kalkınmada önemli bir faktör"

Rus lider, "BRICS ülkelerinin ekonomilerini ekonomik kalkınmayı ve halkın refahını sağlamak amacıyla entegre etmeye yönelik çabalarımız, müşterek kalkınmada önemli bir faktör durumunda ve bu, bizleri işbirliğini pekiştirmeye yöneltmeli" ifadelerini kullandı.

Yarın sona erecek zirvede, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve iş dünyasından temsilciler katılacak.