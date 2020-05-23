Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'ikinci dalga' uyarısı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da mevcut yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının stabilize olmaya başladığını ifade ederken, ülkede sonbahar aylarında ikinci dalga yaşanabileceğini söyledi.

Hükûmet ve sağlık yetkilileriyle telekonferans yoluyla bir araya gelen Putin, "Ekim ile kasım ayları arasında Rusya'da başka bir hastalık dalgası meydana gelmesi mümkün" dedi.

Putin açıklamalarına kaynak olarak Rus ve yabancı uzmanları kaynak gösterdi ve kurmaylarına ikinci dalga için hazır olmaları konusunda uyarıda bulundu. Rusya lideri, Sağlık yetkililerine bu tarihlerde hasta sayısı artabileceği için hastanelerde boş yataklar bırakmalarını söyledi.

Salgını en ağır geçiren ülkelerden olan Rusya'da geçen hafta her gün 10 binin altında vaka tespit edildi. Bu ülkede, "platonun düzleşmeye başladığı" yorumlarına sebep oldu. Ülkede Mart'tan bu yana toplamda 335 binden fazla vaka görüldü.