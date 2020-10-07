Rusya Devlet Başkanı Putin: Dağlık Karabağ'daki çatışmalar durmalı, Ermenistan lideri Paşinyan ile sürekli temas halindeyim

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durması için çağrıda bulundu.

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Putin, 25 yıldır Azerbaycan ile etnik Ermeniler arasında yaşanan en ölümcül çatışmaları bir "trajedi" olarak nitelendirdi.

Putin, çatışmalar hakkında Ermenistan lideri Nikol Paşinyan ile sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

Öte yandan TASS'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden aktardığına göre Azeri lider İlham Aliyev de Putin ile telefonda görüştü.