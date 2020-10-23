Rusya Devlet Başkanı Putin: Dağlık Karabağ'da ölü sayısı 5 bine yaklaştı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında ölü sayısının 5 bine yaklaştığını söyledi.

Gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Putin, "iki tarafta da 2 bine yaklaşan can kayıpları olduğunu" söyledi.

Rus lider konuşmasının devamında, "Toplam ölüm sayısı şimdiden 5 bine yaklaşıyor" aktarımında bulundu.

Taraflar 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda şu ana kadar binin biraz altında sicil öldüğünü ifade etti. Ancak asker kayıpları açıklanmadığı için bu sayının gerçek ölü sayısının altında olabileceği tahmin ediliyordu.