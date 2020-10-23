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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: Dağlık Karabağ'da ölü sayısı 5 bine yaklaştı

23 Ekim 2020 08:39

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında ölü sayısının 5 bine yaklaştığını söyledi. 

Gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Putin, "iki tarafta da 2 bine yaklaşan can kayıpları olduğunu" söyledi.

Rus lider konuşmasının devamında, "Toplam ölüm sayısı şimdiden 5 bine yaklaşıyor" aktarımında bulundu.

Taraflar 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda şu ana kadar binin biraz altında sicil öldüğünü ifade etti. Ancak asker kayıpları açıklanmadığı için bu sayının gerçek ölü sayısının altında olabileceği tahmin ediliyordu.

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