Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'da

Sabah saatlerinde Suriye'ye sürpriz bir ziyaret düzenlemesinin ardından Mısır'a geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'ndan Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Görüşme, 1 saat sürdü.

Putin'in ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesinin ardından geldi. Cumhurbaşkanı'nın Kudüs konusunu konuştuğu ilk liderlerden biri olan Putin ve Erdoğan, görüşmede Kudüs'ün yanı sıra, Suriye krizinin siyasal çözümü için atılabilecek adımları, Suriyeli muhalif gruplar ve hükümet yetkililerinin bir araya getirilmesinin planlandığı Ulusal Diyalog Kongresi hazırlıklarını da görüşülmesi bekleniyordu.

Putin, Suriye'deki Hmeymim askeri üssünde yaptığı açıklamada, IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğratılması ardından bu ülkedeki Rus hava güçlerinin büyük bölümünün Rusya'ya geri dönmesi emrini verdiğini söylemişti.